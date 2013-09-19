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2013 yılının en iyi astronomi fotoğrafları!

19 Eylül 2013 19:37

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Uzayın derinliklerinde kendi etraflarında dönüp kıvrılan galaksiler ve Samanyolu'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Yosemite Ulusal Parkı'ndan çekilen bu fotoğrafı, 2013 Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda finale kalanlardan sadece biri.

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Son beş yıldır yapılan yarışma, Greenwich Rasathanesi ve Sky at Night Dergisi tarafından düzenleniyor. Panstarrs kuyrukluyıldızından yansıyan güneş ışığının fotoğrafı Ingólfur Bjargmundsson tarafından çekildi.

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Samanyolu ve İngiltere'nin Dorset bölgesinde bulunan Durdle Door'u bir arada görüntüleyen bu fotoğrafı Stephen Banks çekti.

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Kutup ışıklarının fotoğrafını çeken Mike Curry, En İyi Yeni Fotoğrafçı ödülüne aday gösteriliyor.

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Stefano De Rosa'nın fotoğrafı Alplerin üzerinde doğan Güneş'i gösteriyor.

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Sergi 23 Şubat 2014'e kadar açık kalacak. Resimlerin hepsi The National Maritime Museum (Ulusal Denizcilik Müzesi) tarafından sağlanmıştır. Foto: James Woodend

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Güneş'in bu fotoğrafını Paul Haese çekti.

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Bu fotoğrafı çeken Nik Szymanek,

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Karina Nebulası'nın bu fotoğrafını Michael Sidonio çekti. Güneş'in yüz katı boyutta olan Eta Carinae, sabit olmadığından bir gün süpernovaya dönüşecek.

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'Uzayın Derinlikleri' kategorisinde üç finalist bulunmakta. Andre van der Hoeven'ın çektiği fotoğrafta Cygnus takımyıldızının bir parçası olan Pelikan Nebulası'ndan saçılan toz ve duman bulutlarının aralarında Herbig-Haro nesneleri görünüyor.

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Şehirden saçılan ışıklara rağmen Mark Shaw'un çektiği fotoğraf, kuzey İngiltere'de gece parlayan bulutları tüm çıplaklığıyla gösteriyor.

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Bu fotoğrafta ise Wayne England, Avustralya'da bulunan Parkes Rasathanesi'nin radyo teleskopuyla hizaya gelmiş gibi duran Samanyolu'nu görüntülemiş.

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