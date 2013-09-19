2013 yılının en iyi astronomi fotoğrafları!

Uzayın derinliklerinde kendi etraflarında dönüp kıvrılan galaksiler ve Samanyolu'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Yosemite Ulusal Parkı'ndan çekilen bu fotoğrafı, 2013 Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda finale kalanlardan sadece biri.
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Son beş yıldır yapılan yarışma, Greenwich Rasathanesi ve Sky at Night Dergisi tarafından düzenleniyor. Panstarrs kuyrukluyıldızından yansıyan güneş ışığının fotoğrafı Ingólfur Bjargmundsson tarafından çekildi.
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Samanyolu ve İngiltere'nin Dorset bölgesinde bulunan Durdle Door'u bir arada görüntüleyen bu fotoğrafı Stephen Banks çekti.
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Kutup ışıklarının fotoğrafını çeken Mike Curry, En İyi Yeni Fotoğrafçı ödülüne aday gösteriliyor.
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Stefano De Rosa'nın fotoğrafı Alplerin üzerinde doğan Güneş'i gösteriyor.
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Sergi 23 Şubat 2014'e kadar açık kalacak. Resimlerin hepsi The National Maritime Museum (Ulusal Denizcilik Müzesi) tarafından sağlanmıştır. Foto: James Woodend
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Güneş'in bu fotoğrafını Paul Haese çekti.
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Bu fotoğrafı çeken Nik Szymanek,
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Karina Nebulası'nın bu fotoğrafını Michael Sidonio çekti. Güneş'in yüz katı boyutta olan Eta Carinae, sabit olmadığından bir gün süpernovaya dönüşecek.
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'Uzayın Derinlikleri' kategorisinde üç finalist bulunmakta. Andre van der Hoeven'ın çektiği fotoğrafta Cygnus takımyıldızının bir parçası olan Pelikan Nebulası'ndan saçılan toz ve duman bulutlarının aralarında Herbig-Haro nesneleri görünüyor.
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Şehirden saçılan ışıklara rağmen Mark Shaw'un çektiği fotoğraf, kuzey İngiltere'de gece parlayan bulutları tüm çıplaklığıyla gösteriyor.
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Bu fotoğrafta ise Wayne England, Avustralya'da bulunan Parkes Rasathanesi'nin radyo teleskopuyla hizaya gelmiş gibi duran Samanyolu'nu görüntülemiş.