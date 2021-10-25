2000'li yılların unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri
25 Ekim 2021 15:26
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2000'li yıllarda Beşiktaş ile Galatasaray arasında unutulmaz derbiler oynandı. İşte Goal Türkiye'nin derlemesine göre akıllara kazınan derbi maçları:
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GALATASARAY 0-1 BEŞİKTAŞ | 08.12.2002 Beşiktaş, 2002-2003 sezonunun ilk yarısının sonlarına doğru oynanan derbide, efsane sol beki İbrahim Üzülmez’in kaydettiği golle galibiyete uzanmış, rakibinin iç sahada yakaladığı galibiyet serisine de nokta koymayı başarmıştı.
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BEŞİKTAŞ 1-0 GALATASARAY | 25.05.2003 Siyah-beyazlılar, kuruluşlarının 100. yılını kutladıkları sezonun son derbisini 10 numarasının fileleri havalandırmasıyla kazanmış, Ercan Taner’in unutulmaz “Sergen attı, şampiyonluk geldi” nidaları ve tribünleri dolduran coşkulu taraftarlarının eşliğinde şampiyonluğa uzanmayı başarmışlardı.
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GALATASARAY 1-2 BEŞİKTAŞ | 04.04.2004 Ne kadar ev sahibi takım statüsünde olsa da bu derbiyi evinden çok uzakta, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynamak zorunda kalan Galatasaray, kalesinde gördüğü iki penaltı golüyle mağlup olmuş, dönemin başkanı rahmetli Canaydın’ın “Ali Aydın düdüğünü assın” demecinden sonra Aydın hakemliği bıraktığını açıklamıştı.
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GALATASARAY 3-2 BEŞİKTAŞ | 10.12.2005 Ali Sami Yen’de İbrahim Toraman’ın iki golüne 54. dk’ya kadar Necati Ateş’le karşılık verebilen sarı-kırmızılılar, Sasa Ilic’in ayağından önce beraberliğe, ardından da galibiyete uzanan taraf olmuşlardı.
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BEŞİKTAŞ 1-2 GALATASARAY | 07.05.2006 Ezeli rakibinin, kendi sahasında ikinci yarının ortalarına kadar önde götürdüğü maçta Hasan Kabze’yle önce eşitliği sağlayan Galatasaray, herkesin “Maç böyle bitti” dediği anda 90’da yine Kabze’nin bulduğu golle galip gelmiş ve sezon sonunda kutlayacağı şampiyonluk yolunda dev bir adım atmıştı.
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GALATASARAY 4-2 BEŞİKTAŞ | 21.12.2008 Galatasaray, iç sahada sezonu şampiyonlukla bitirecek olan Beşiktaş karşısında gole doymuştu, Milan Baros’un kaydettiği hat-trick ise ezeli rekabetteki son hat-trick olarak kayıtlardaki yerini hala koruyor.
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GALATASARAY 3-2 BEŞİKTAŞ | 26.02.2012 Türk Telekom Stadyumu’nda tam bir gol düellosuna sahne olan derbide Galatasaray, son dakikada Johan Elmander’in kafasıyla gelen golle kazanmayı başarmıştı. Bu galibiyet aynı zamanda Galatasaray’daki 3. Terim döneminin en tatminkar Beşiktaş galibiyetiydi.
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BEŞİKTAŞ 0-2 GALATASARAY | 16.04.2012 Türk futbolunda ilk ve son kez uygulanan Süper Final sürecinde deplasmanda oynadığı zorlu maçı kazanmayı bilen Galatasaray’da, özellikle Aydın Yılmaz’ın kaydettiği güzel gol derbi tarihine geçmiş, maçı statta takip eden Beşiktaş taraftarının da alkışını almıştı.
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GALATASARAY 2-2 BEŞİKTAŞ | 06.05.2012 Süper Final eşleşmesinin ikinci ayağında oynanan maç siyah-beyazlıların geri dönüşüne sahne olmuş, son beş dakikaya sığdırılan ve beraberliği getiren iki gol, spor yazarlarına devre arasında tamamladıkları yazılarını sildirip baştan yazdırmıştı.
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BEŞİKTAŞ 3-3 GALATASARAY | 26.08.2012 Takip edenlerin gole doyduğu derbinin önüne geçen ve maçın unutulmaz olmasını sağlayan asıl konu, eski Beşiktaş’lı Burak Yılmaz’ın son dakikalara doğru takımına kazandırdığı tartışmalı penaltıydı. Aradan beş sene geçmesine rağmen siyah-beyazlı taraftarlar Yılmaz’ı kolay kolay affedebilecek gibi gözükmüyorlar.
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BEŞİKTAŞ 0-3 GALATASARAY | 22.09.2013 Stadının inşaat aşamasında olduğu dönemde ezeli rakibini Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda ağırlayan Beşiktaş Hugo Almeida’nın kafasıyla ilk yarıyı önde kapatsa da, ikinci yarıda Didier Drogba’nın iki golüne engel olamamıştı. Maçın önüne geçen asıl konu ise, Felipe Melo’nun Atiba’ya sert müdahalesiyle başlayan ve siyah-beyazlıların hükmen mağlubiyetiyle sonuçlanan saha olaylarıydı.
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GALATASARAY 2-0 BEŞİKTAŞ | 24.05.2015 Türk Telekom Stadyumu’nda sarı-kırmızılıların galibiyetiyle sonuçlanan derbi, Galatasaray’a sezon sonundaki şampiyonluğun kapılarını ardına kadar açan maç olarak akıllarda kalmıştı.
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BEŞİKTAŞ 2-1 GALATASARAY | 14.12.2015 Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan son Beşiktaş – Galatasaray derbisinde siyah-beyazlılar, bu eşleşme özelindeki 10 maçlık galibiyet hasretine son vermiş, Gökhan Töre’nin kazananı belirleyen golünden sonra yaşadığı “Töreface” sevinci uzun süre gündemden düşmemişti.
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BEŞİKTAŞ 2-2 GALATASARAY | 24.09.2016 Vodafone Park’ta oynanan ilk derbide Galatasaray, ilk yarıda bulduğu iki golle dolu tribünlere soğuk duş etkisi yaratsa da, Beşiktaş ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolla skoru dengelemeyi başarmış ve maçı izleyenlerin gol konusunda tatmin olmalarını sağlamıştı.
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BEŞİKTAŞ 3-0 GALATASARAY | 02.12.2017 Beşiktaş, Igor Tudor'un Galatasaray'ı karşısında özellikle ikinci yarıda öyle bir futbol ortaya koydu ki, 3-0'lık tabela bu futbolu tam olarak yansıtmadı. Galatasaray'ın tarihi bir farktan kurtulduğu geceden Beşiktaş, zirve yarışına tutunarak çıktı.
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GALATASARAY 2-0 BEŞİKTAŞ | 29.04.2018 Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, adeta şampiyonluğun kaderini belirlemişti. Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda Gomis ile penaltıdan faydalanamasa da Rodrigues'in golüyle galibiyete uzanmıştı.
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GALATASARAY 2-0 BEŞİKTAŞ | 05.05.2019 Şampiyonluk yarışındaki düğümü çözecek maçta Galatasaray, taç atışları sonrasında bulduğu iki golle Beşiktaş'ı 2-0 yenerken karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri de hakem Bülent Yıldırım oldu. Şenol Güneş maçın ardından hakeme mazeret bulamayacaklarını söyledi. Fatih Terim ve öğrencileri, tıpkı bir yıl önce olduğu gibi rakibini bir zirve maçında daha mağlup etmeyi başardı.