20. yüzyılda toplu aşılamanın yapıldığı ülkelerden arşiv fotoğrafları
Dünyanın dört bir yanında araştırmacılar koronavirüse karşı koruyan etkili aşı geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aşılar sağlık alanında 20. yüzyılın en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor
24 Aralık 2020 10:32
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Windmill Tiyatrosu'nun oyuncu kızlarına grip aşısı yapılırken, 1963
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Dünyaca ünlü sanatçı Elvis Presley'e New York'ta poliomyelit aşısı yapılırken, 1956
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ABD'nin New York kentinde çiçek hastalığı aşısı olmak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruklar, 1947
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Sovyet Birliği'nde gribe karşı yapılan toplu aşılama, 1977
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Hong Kong'da kolera aşısı olmak isteyenler, 1961
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen gribe karşı toplu aşılamadan bir kare, 1976
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Singapur'da çiçek hastalığına karşı aşı olmak için sıra bekleyen vatandaşlar, 1959
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Vietnam'da koleraya karşı yapılan toplu aşılama süreci, 1966 (Sputnik)