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2 bin yıllık Perpıra Köprüsü restore ediliyor

Batman Çayı üzerinde yer alan 2 bin yıllık Perpıra Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

03 Ağustos 2021 13:54

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Restorasyon kapsamında projenin ilk aşaması olan 9. ve 10'uncu ayakta çalışmalar yürütülüyor.Projenin mimarı Emin Bilgi, önceki yıl başlanan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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Sadece 10 ayağı su üstünde kalan köprüde kazı çalışmaları ile tespit edilen ayak sayısının da arttığını dile getiren Bilgi, "Mevcut durumda 18 ayak kalıntısı net olarak görünüyor. Batman Müze Müdürlüğü denetiminde yapılan kazı çalışması sonucu 19. ayağa da ulaşıldı. 19 ayaktan sonra 3 ayak kalıntısı daha bulunmakta. Bunlar incelendiğinde de köprünün daha da uzaması ihtimali bulunuyor" dedi.

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Bilgi, yıl sonuna kadar köprünün ilk 10 ayağındaki restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını belirtti. A.A.

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2 bin yıllık Perpıra Köprüsü restore ediliyor

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2 bin yıllık Perpıra Köprüsü restore ediliyor

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2 bin yıllık Perpıra Köprüsü restore ediliyor

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2 bin yıllık Perpıra Köprüsü restore ediliyor

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2 bin yıllık Perpıra Köprüsü restore ediliyor

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2 bin yıllık Perpıra Köprüsü restore ediliyor

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2 bin yıllık Perpıra Köprüsü restore ediliyor

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2 bin yıllık Perpıra Köprüsü restore ediliyor

batmanPerpıra Köprüsürestorasyon
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