2 bin 700 yıllık Maltaş Anıtı gün yüzüne çıkarılıyor
Afyonkarahisar'da, Frigya döneminden kalma 2 bin 700 yıllık Maltaş Anıtı'nın gün yüzüne çıkarılması çalışmaları sürüyor.
13 Temmuz 2021 11:50
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2 bin 700 yıllık Maltaş Anıtı gün yüzüne çıkarılıyor
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İhsaniye ilçesinde, 'Göynüş Vadisi' olarak da bilinen bölgede 3 metrelik kısmı toprak üzerinde görünen, 6 metre de yerin altında kaldığı değerlendirilen anıtın üst kısmında sarnıç bulunuyor.
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Maltaş Anıtı için bir süredir 12 kişilik ekip tarafından çalışmalar yapılıyor. Ekip yaklaşık 1 haftada 2 metreye yakın kazı yapıyor.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, çalışmaların bitmesiyle anıtın, hem kültürel hem turistik hem de akademik açıdan birçok fayda sağlayacağını söyledi.
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2 bin 700 yıllık Maltaş Anıtı gün yüzüne çıkarılıyor
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“Başka burada Yılantaş'ı görüyoruz, bunun yanında Aslantaş'ı görüyoruz. Yani bu eserler özgün olarak, Frig eseri olarak net bir şekilde bu bölgede yoğunlaşmıştı. Dolayısıyla bu bölgenin bir özeliği de budur, diyebilirim. İkincisi şu arkamızda görmüş olduğunuz anıt, Yazılıkaya Anıtı'yla eş değer büyüklükte, değerdedir ve üzerinde yazıt özellikle Frig yazılarının bulunduğu bir alan olarak önem arz etmektedir.”
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“Burası kaya üzerine yapılmış anıtlardan mesela Friglerde sunak olarak daha alçak sunaklar olmakla birlikte abide şeklinde büyük görkemli yapılardan bir tanesini görüyoruz. Ulaşabildiğimiz ilk verilere göre 10.5 metre genişliğinde, 9- 9,5 metre derinliğinde bir abideyi burada göreceğiz."
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Anıtın yıllar içinde toprak altında kaldığını, yalnızca 3'te 1'inin toprak üzerinde olduğunu aktaran Tanır, Maltaş Anıtı, yaklaşık olarak milattan önce 7'nci yüzyıla ait yani 2 bin 700 yıllık bir anıttan bahsediyoruz. Çevresindeki bu yapılarla beraber daha çok öne çıkan bir yapı. Şunu diyebilirim; bu bölgede 10'a yakın bu tür Frig anıtını görüyoruz" dedi. (DHA)