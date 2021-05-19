19 Mayıs'ın 102'nci yıl dönümü: Liderlerden Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
Liderler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümünde mesajlar yayımladılar.
19 Mayıs 2021 12:17
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Siyasi parti liderleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı için mesaj yayımladılar. Liderlerin mesajları şöyle:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın, Koronavirüs (Covid-19) şartlarının kısıdı altında kutlanacağını hatırlattı. 19 Mayıs'ın, aynı zamanda tam bağımsızlığa giden sürecin ilk halkası olduğuna işaret eden Bahçeli, "19 Mayıs ruhu, milli onurun dirilişi, teslimiyetçi, tavizkar yönetimlere karşı milli devletin doğuşu; çağın stratejik dengelerini ve zayıflıklarını gözeten akıl, sağduyu ve vizyonun adıdır." diye konuştu.
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Samsun'dan atılan ilk adımın, devletin yol haritası ve aziz milletin kahramanlık beratı olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti: "Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü de nefesi de yetmeyecektir. Çünkü ilk adımın ruhu, maşeri vicdanda hala kor gibi durmaktadır. Gerekirse 102 yıl önceki adımı bir kez daha atarız, yeniden Kocatepe'ye karargah kurarız. Gerekirse Dumlupınar'a kadar aşkla koşar, namertlere kafa tutarız. Yetmezse soluğu İzmir'de alırız, önümüze kattığımız ne kadar hain, bölünmemizi bekleyen ne kadar şiddet ve şekavet yuvası varsa denize dökeriz. Dün yaptık, yine yaparız. Türk milletinin varlığını sonsuza kadar yaşatmaya ant içiyoruz."
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dünkü grup toplantısında, "Milli bayramlarımızın her biri bizler için çok değerlidir. Ama 19 Mayıs’ın yeri bir başkadır. 23 Nisan bir sonuçtur. 30 Ağustos bir sonuçtur. 29 Ekim bir sonuçtur. Ama 19 Mayıs, milletimiz için tarihi bir başlangıçtır. Ülkemizin dört bir yanına çöreklenen düşmanlara karşı, Türk Milleti’ne pranga vurulamayacağı gerçeğinin, yeniden ispatı için atılan, tarihi bir adımdır. Bu adım; Son devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun, ilk adımıdır. Bu adım; Binlerce yıllık tarihimizden süzülen inanç ve kararlılığın, tüm dünyaya ilanıdır. Bu adım; İstikbali, istiklalden ayrı düşünmeyip, bu kutlu günü, gençlerin bayramı ilan eden bir büyük vizyonun imzasıdır" ifadelerini kullandı.