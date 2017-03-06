15 Temmuz gecesine ait yeni fotoğraflar; işte Orgeneral Yaşar Güler'in rehin alındığı an
06 Mart 2017 14:09
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15 Temmuz darbe girişiminin ana iddianamesi mahkemeye sunulurken, iddianamede 15 Temmuz gecesine ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
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Eski Genelkurmay 2. Başkanı olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in derdest edildiği anlara ilişkin de yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Emir subayı Mehmet Akkurt ve beraberindeki cuntacı ekip tarafından derdest edilen Güler, Genelkurmay Karargâhı bahçesinde görülüyor. Gözleri ve elleri bağlı olan Güler, araca bindiriliyor.
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Bu görüntüden 2 dakika sonra ise nizameyede çıkışlarına izin verilmeyen cuntacı ekip ile darbeyi engellemeye çalışan birlikler arasında çatışma çıkıyor. Güler’in emir subayı Akkurt da çatışmada öldürülüyor. (Habertürk)