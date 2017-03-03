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Hulusi Akar, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ne böyle götürülmüş

03 Mart 2017 16:23

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Kaynak: Hürriyet

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15 TemmuzHulusi AkarAkıncı Üssüböyle götürülmüşfotoğraflar
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