14 anket ortalaması: Partilerin oy dağılımı nasıl olur, hangi ittifak kaç milletvekilliği kazanır?
22 Kasım 2021 12:17
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Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, Ekim ve Kasım aylarında yapılan 14 anketin ortalama oy oranlarına göre muhtemel meclis sandalye dağılımlarını hesapladı.
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14 anketin ortalamasına göre AKP'nin oy oranı yüzde 30,4 iken, CHP'nin oy oranı yüzde 27.9, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 13. Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 42, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37,9 olarak hesaplandı. Anketlere göre Millet İttifakı Meclis'te 305 sandalyeye ulaşırken Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı 240'ta kalacak. HDP ise 55 sandalyeye sahip olacak.
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Özkiraz ayrıca, ortalamaların, her parti için en yüksek tahminleri ve en düşük tahminleri çıkartarak diğerlerinin ortalamalarını alarak hesaplandığını söyledi.
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Anket sonuçları şöyle:
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14 anket ortalaması: Partilerin oy dağılımı nasıl olur, hangi ittifak kaç milletvekilliği kazanır?
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14 anket ortalaması: Partilerin oy dağılımı nasıl olur, hangi ittifak kaç milletvekilliği kazanır?
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14 anket ortalaması: Partilerin oy dağılımı nasıl olur, hangi ittifak kaç milletvekilliği kazanır?