12 popüler oyun, hangi platformda kaç TL’den satılıyor?
28 Eylül 2020 13:03
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Gerek yurt dışında yeni nesil konsolların gelmesi gerekse de Türkiye’de dövizin artmasıyla birlikte oyunlar artık lüks haline gelmeye başladı. Webtekno, şu anda piyasada bulunan 12 popüler oyunun hangi platformda kaç TL fiyat etiketine sahip olduğunu karşılaştırdı. 12 popüler oyunu listelendiğinde en pahalı platform PS4 olarak gözüküyor. Xbox’ın da fiyatları yüksek sayılabilecek düzeydeyken, aralarında en iyi fiyat politikası ise PC’de bulunuyor. İşte oyunların fiyat karşılaştırması:
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Mafia: Definitive Edition: PC (Steam): 259 TL | PS4: 259 TL | Xbox One: 259 TL
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Grand Theft Auto V Premium Online Edition: PC (Steam): 83,60 TL (Yüzde 60 indirimli) | PS4: 319 TL | Xbox One: 82,50 TL (Yüzde 50 indirimli)
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FIFA 20: PC (Durmaplay): 89,5 TL (Yüzde 80 indirimli) | PS4: 679 TL | Xbox One: 427,50 TL
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NBA 2K20: PC (Steam): 249 TL | PS4: 639 TL | Xbox One: 457,50 TL
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eFootball PES 2020: PC (Steam): 99 TL | PS4: 134 TL | Xbox One: 134 TL
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Need for Speed Heat Deluxe Edition: PC (Steam): 499 TL | PS4: 779 TL | Xbox One: 539 TL
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Red Dead Redemption 2: PC (Steam): 499 TL | PS4: 779 TL | Xbox One: 539 TL
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Marvel’s Avengers: PC (Steam): 289 TL | PS4: 679 TL | Xbox One: 430 TL
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DOOM Eternal: PC (Steam): 199 TL | PS4: 469 TL | Xbox One: 470 TL
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Assassin’s Creed Valhalla (Çıkış Tarihi: 10 Kasım 2020): PC (Epic Store): 269 TL | PS4: 470 TL | Xbox One: 470 TL
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Cyberpunk 2077 (Çıkış Tarihi: 19 Kasım 2020): PC (Steam): 249 TL | PS4: 459 TL | Xbox One: 468 TL
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Far Cry 6 (Çıkış Tarihi: 18 Şubat 2021): PC (Epic Store): 269 TL | PS4: 470 TL | Xbox One: 470 TL