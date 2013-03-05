11. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nden bazı filmler
05 Mart 2013 17:44
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Yönetmen: Alexandra-Therese Keining Senaryo/Scrip. Evlenmek üzere olan Mia ailesini ziyarete gittiğinde Frida’yla tanışır ve en beklenmedik zamanda aşk çıkagelir. Mia ve Frida bir arada olmak için pek çok zorluğa göğüs gereceklerdir.
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Yönetmen: Rusudan Chkonia. “Önemli olan iç güzelliği… Bu anneler için bir güzellik yarışması. Sevgili anneler hadi gülümsüyoruz!” 2010 yılında Gürcistan’da bir güzellik yarışması, ödül 25.000 dolar ve bir ev! Yedi tanesi toplumun en yoksul tabakasından gelen on kadın. Sahte hayallerle süslü bu yarışma “kadını kadına kırdırma” gayesine ulaşacak mıdır?
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Yönetmen: Müjde Arslan. Bu film bir kadının hiç görmediği gerilla babasını arayışının hikâyesidir. İstanbul’dan Mahmur Mülteci Kampı’na uzanan yolculukta babasının nasıl biri olduğunu, geçmişini, onu sevip sevmediğini sorar. Bu yolculuk onu en yakınındakiyle yüzleşmeye zorlar.
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Yönetmen: Anne Le Ny. 12 yaşında babasını kaybettiğinden beri uğramadığı evine dönen genç kadın, burada geçmişten gelen beklenmedik misafirler ve bilmediği gerçeklerle karşılaşır.
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Yönetmen: Ruth Paxton. Nevada, başarısız olmuş bir ilişki üzerine deneysel bir film. Marilyn Monroe ve Arthur Miller’ın evliliğinden ilhamla, birbirinden nefret etmek üzere büyütülmüş ve ayrılmak zorunda olan iki sevgilinin psikolojik portresi çizilirken aynı zamanda hassaslık ve savaş arasında gidip gelen bir yolculuğun detaylarına eğiliyor.
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Yönetmen: Katherine Fairfax Wright, Malika Zouhali-Worrall. Film, Uganda’lı gey aktivist David Kato’nun aldığı idam cezasına rağmen kendisi olabilme hakkı için giriştiği mücadeleye odaklanıyor. Uganda’nın eşcinsellere yönelik ayrımcı politikaları ve toplumun büyük kısmının eşcinsellere karşı olmasının yanı sıra, basının kışkırtmalarıyla da eşcinsellerin alanının giderek daraltıldığını belgeleyen film, bu koşulları değiştirme yollarını da tartışıyor. *Uganda’da LGBT bireyleri ifade eden argo terim.