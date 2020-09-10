100 kilometreye 2.9 saniyede çıkıyor; Maserati MC20 duyuruldu
Maserati'nin kendi motorunu kullandığı ve İtalyan şirketi yarış pistlerine geri döndürebilecek otomobili Maserati MC20 duyuruldu.
10 Eylül 2020 12:20
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630 beygir gücüne sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 2,9 saniyede gerçekleştiriyor.
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Karbon fiber bir şasiye sahip olan Maserati MC20, buna rağmen 1.500 kilogramdan biraz daha hafif olan ‘ağır’ bir otomobil.
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Maserati’ye göre MC20, şirketin yarış pistlerine dönme isteğinin bir yansıması.
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Mühendisler, yeni MC20’de üç küçük yan havalandırmayı arka taraftaki motor kapağının yanlarına taşırken, arabanın arkasının geniş ancak alçak görünmesini sağlamış durumdalar.
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Karbon tasarım, aracın dışına olduğu gibi içinde de çok fazla alan kaplıyor.
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3 litrelik bir V6 motordan güç alan MC20, 630 beygir gücü ve 730 Nm tork ile kendisinden beklenen gücü fazlasıyla sunuyor.
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Sürücünün gözünü yoldan ayırmaması için ön konsolda minimum sayıda kontrol bulunuyor.
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Maserati MC20, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) çatısı altında varlığını sürdürüyor.
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100 kilometreye 2.9 saniyede çıkıyor; Maserati MC20 duyuruldu
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