T24 LogoT24 Logo

100 kilometreye 2.9 saniyede çıkıyor; Maserati MC20 duyuruldu

Maserati'nin kendi motorunu kullandığı ve İtalyan şirketi yarış pistlerine geri döndürebilecek otomobili Maserati MC20 duyuruldu.

10 Eylül 2020 12:20

19

630 beygir gücüne sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 2,9 saniyede gerçekleştiriyor.

29

Karbon fiber bir şasiye sahip olan Maserati MC20, buna rağmen 1.500 kilogramdan biraz daha hafif olan ‘ağır’ bir otomobil.

39

Maserati’ye göre MC20, şirketin yarış pistlerine dönme isteğinin bir yansıması.

49

Mühendisler, yeni MC20’de üç küçük yan havalandırmayı arka taraftaki motor kapağının yanlarına taşırken, arabanın arkasının geniş ancak alçak görünmesini sağlamış durumdalar.

59

Karbon tasarım, aracın dışına olduğu gibi içinde de çok fazla alan kaplıyor.

69

3 litrelik bir V6 motordan güç alan MC20, 630 beygir gücü ve 730 Nm tork ile kendisinden beklenen gücü fazlasıyla sunuyor.

79

Sürücünün gözünü yoldan ayırmaması için ön konsolda minimum sayıda kontrol bulunuyor.

89

Maserati MC20, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) çatısı altında varlığını sürdürüyor.

99

100 kilometreye 2.9 saniyede çıkıyor; Maserati MC20 duyuruldu

ETİKETLER

maseratimaserati mc 20
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24