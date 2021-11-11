10 büyük beslenme 'günahı'
11 Kasım 2021 09:25
111
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında "10 büyük beslenme günahı"nı sıraladı:
211
Bir: “Şeker”i abarttık.
311
İki: “Beyaz un”u çoğalttık.
411
Üç: “Yağ”ları çok “kızart”tık.
511
Dört: Gıdaları ateşte, kömürde, tavada “fazlaca yaktık”.
611
Beş: “Probiyotik” kazanımını azalttık (kefir, yoğurt, turşu).
711
Altı: Eti kemiğinden ayırıp “tencere yemekleri”ni bıraktık.
811
Yedi: “Sakatat grubu”nu fazlaca azalttık (kolajen kaybı).
911
Sekiz: “Omega-3/6 oranı”nı bozduk, çok az omega-3, çok fazla omega-6 depoladık.
1011
Dokuz: “Sodyum/potasyum oranı”nı bozduk, potasyumu azaltıp sodyuma (tuza) abandık.
1111
On: “Fast food kültürü”ne paçayı fena halde kaptırdık.
© Tüm hakları saklıdır.