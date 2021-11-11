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10 büyük beslenme 'günahı'

11 Kasım 2021 09:25

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında "10 büyük beslenme günahı"nı sıraladı:

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Bir: “Şeker”i abarttık.

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İki: “Beyaz un”u çoğalttık.

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Üç: “Yağ”ları çok “kızart”tık.

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Dört: Gıdaları ateşte, kömürde, tavada “fazlaca yaktık”.

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Beş: “Probiyotik” kazanımını azalttık (kefir, yoğurt, turşu).

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Altı: Eti kemiğinden ayırıp “tencere yemekleri”ni bıraktık.

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Yedi: “Sakatat grubu”nu fazlaca azalttık (kolajen kaybı).

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Sekiz: “Omega-3/6 oranı”nı bozduk, çok az omega-3, çok fazla omega-6 depoladık.

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Dokuz: “Sodyum/potasyum oranı”nı bozduk, potasyumu azaltıp sodyuma (tuza) abandık.

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On: “Fast food kültürü”ne paçayı fena halde kaptırdık.

osman müftüoğlubeslenme
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