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1 saniyede kırılıyor; Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan 10 şifre

18 Kasım 2021 13:05

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1 saniyede kırılıyor; Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı | Siber güvenlik uzmanlarının uyarılarına rağmen çok sayıda kişi, çözülmesi kolay şifreler kullanmaya devam ediyor.

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Siber güvenlik uzmanlarının uyarılarına rağmen çok sayıda kişi, çözülmesi kolay şifreler kullanmaya devam ediyor.

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NordPass, her yıl yayınladığı “ En yaygın Şifreler”  raporunu paylaştı. Çalışma, dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcılarının farklı konumlarda ve farklı cinsiyetler arasında büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Bununla birlikte rapor, insanların şifre olarak  futbol akımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimlerini yaygın olarak kullanıldığını gösterdi. Birçok kullanıcının da şifre olarak kendi ismini kullandığını gösterdi. 

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İlk 10 listesindeki diğer popüler şifreler arasında qwerty, password ve 111111 de yer aldı.

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Diğer taraftan, bir ülkedeki popüler futbol kulüplerine ve diğer kültürel simgelerinin de şifre olarak kullanıldığı açıkladı. Buna göre, 'Colocolo' Şili'de, 'Bacional' Brezilya'da, 'Sparta' Çek Cumhuriyeti'nde, 'Marsilya' Fransa'da ve 'Schalke04' Almanya'da yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca, İrlanda'da 'guinness' gibi ünlü yerel içecek isimleri; Nijerya'da 'Christ' ve  Suudi Arabistan'da 'Bismillah' gibi dini kavramlara karşılık şifreler de sıklıkla kullanılıyor ve  kolayca tahmin ediliyor.

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1- Şifre: 123456        Kırılma süresi: 1 saniyenin altında       Kullanıcı sayısı: 103170552 2- Şifre: 123456789        Kırılma süresi: 1 saniyenin altında       Kullanıcı sayısı: 46027530 3-Şifre: 12345     Kırılma süresi: 1 saniyenin altında      Kullanıcı sayısı: 32955431 4-Şifre: qwerty      Kırılma süresi:  1 saniyenin altında      Kullanıcı sayısı: 22317280 5-Şifre: password      Kırılma süresi: 1 saniyenin altında       Kullanıcı sayısı: 20958297

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6- Şifre: 12345678      Kırılma süresi: 1 saniyenin altında      Kullanıcı sayısı: 14745771 7- Şifre: 111111       Kırılma süresi: 1 saniyenin altında       Kullanıcı sayısı: 13354149 8- Şifre: 123123       Kırılma süresi: 1 saniyenin altında       Kullanıcı sayısı: 10244398        9- Şifre: 1234567890       Kırılma süresi: 1 saniyenin altında      Kullanıcı sayısı: 9646621  10- Şifre: 1234567         Kırılma süresi: 1 saniyenin altında         Kullanıcı sayısı: 9396813

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TÜRKİYE'DE EN YAYGIN KULLANILAN 10 ŞİFRE 1- Şifre: 123456       Kırılma süresi: 1 saniyenin altında       Kullanıcı sayısı: 1461585 2- Şifre: 123456789       Kırılma süresi: 1 saniyenin altında       Kullanıcı sayısı: 837048 3- Şifre: 12345       Kırılma süresi: 1 saniyenin altında       Kullanıcı sayısı: 299343 4-Şifre: password      Kırılma süresi: 1 saniyenin altında      Kullanıcı sayısı: 172203 5- Şifre: 12345678      Kırılma süresi: 1 saniyenin altında      Kullanıcı sayısı: 117342

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6- Şifre: 1234567       Kırılma süresi: 1 saniyenin altında       Kullanıcı sayısı: 67168 7-Şifre: sanane       Kırılma süresi: 2 dakika       Kullanıcı sayısı: 51605 8- Şifre: 1234567890       Kırılma süresi: 1 saniyenin altında       Kullanıcı sayısı: 40623 9- Şifre: galatasaray       Kırılma süresi: 4 ay       Kullanıcı sayısı: 36661 10- Şifre: asdasd         Kırılma süresi: 17 dakika         Kullanıcı sayısı: 24227

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