1 saniyede kırılıyor; Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan 10 şifre
18 Kasım 2021 13:05
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1 saniyede kırılıyor; Türkiye ve dünyada en yaygın kullanılan şifreler açıklandı | Siber güvenlik uzmanlarının uyarılarına rağmen çok sayıda kişi, çözülmesi kolay şifreler kullanmaya devam ediyor.
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Siber güvenlik uzmanlarının uyarılarına rağmen çok sayıda kişi, çözülmesi kolay şifreler kullanmaya devam ediyor.
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NordPass, her yıl yayınladığı “ En yaygın Şifreler” raporunu paylaştı. Çalışma, dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcılarının farklı konumlarda ve farklı cinsiyetler arasında büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Bununla birlikte rapor, insanların şifre olarak futbol akımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimlerini yaygın olarak kullanıldığını gösterdi. Birçok kullanıcının da şifre olarak kendi ismini kullandığını gösterdi.
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İlk 10 listesindeki diğer popüler şifreler arasında qwerty, password ve 111111 de yer aldı.
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Diğer taraftan, bir ülkedeki popüler futbol kulüplerine ve diğer kültürel simgelerinin de şifre olarak kullanıldığı açıkladı. Buna göre, 'Colocolo' Şili'de, 'Bacional' Brezilya'da, 'Sparta' Çek Cumhuriyeti'nde, 'Marsilya' Fransa'da ve 'Schalke04' Almanya'da yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca, İrlanda'da 'guinness' gibi ünlü yerel içecek isimleri; Nijerya'da 'Christ' ve Suudi Arabistan'da 'Bismillah' gibi dini kavramlara karşılık şifreler de sıklıkla kullanılıyor ve kolayca tahmin ediliyor.