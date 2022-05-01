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1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyenlere müdahale edildi; Şişli, Taksim, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'tan kareler

01 Mayıs 2022 13:12

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1 Mayıs’ta İstanbul’un farklı noktalardan Taksim’e çıkmak isteyen işçiler ve öğrenciler gözaltına alındı.

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İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümek isteyen toplam 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir" denildi.

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Ancak izinsiz grupların Taksim'e çıkmak istediği belirtilen açıklamada, "Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 kişi yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır" bilgileri yer aldı.

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1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyenlere müdahale edildi; Şişli, Taksim, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'tan kareler

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1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyenlere müdahale edildi; Şişli, Taksim, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'tan kareler

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1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyenlere müdahale edildi; Şişli, Taksim, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'tan kareler

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1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyenlere müdahale edildi; Şişli, Taksim, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'tan kareler

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1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyenlere müdahale edildi; Şişli, Taksim, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'tan kareler

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1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyenlere müdahale edildi; Şişli, Taksim, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'tan kareler

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1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyenlere müdahale edildi; Şişli, Taksim, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'tan kareler

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1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyenlere müdahale edildi; Şişli, Taksim, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'tan kareler

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