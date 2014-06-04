1. Dünya Savaşı'nın propaganda haritaları

İngiliz The Guardian gazetesi, Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan propaganda haritalarını internet sayfasında yayınladı. Alman ve İngilizlerin propaganda haritalarında Osmanlı İmparatorluğu bazen fil olarak bazen de fesli yaşlı bir adam olarak gösteriliyor. Almanya'nın Hamburg kentinde 1914'te E. Zimmermann tarafından yayımlanan propaganda haritasında Osmanlı İmparatorluğu fesli ve pipolu ihtiyar bir adam olarak çizilmiş.
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1914'teki renkli harita, Almanya'nın başkenti Berlin'de çizildi ancak propaganda haritasını çizen kişi bilinmiyor. Haritada Osmanlı İmparatorluğu bu kez daha genç bir adam şeklinde yer almış. Osmanlı'yı temsil eden adamın koynunda bir kılıç bulunuyor.
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İngiltere'de yayımlanan bu propaganda haritasında, Osmanlı İmparatorluğu arkadan saldırıya uğramış bir adam olarak tasvir edilmiş.
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Almanya'nın Dresden kentinde Karl Lehmann-Dumont tarafından 1914'te çizilen haritada, Osmanlı İmparatorluğu fil olarak yer alıyor.
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Bu propaganda haritası ise, Hollanda'da 1915'te yayınlanmış. Haritaya göre, İtalya Birinci Dünya Savaşı'na daha yeni dahil olurken, Hollanda tarafsızlığını koruyor. Osmanlı İmparatorluğu ise Anadolu'da sırt üstü yatan bir adam olarak tasvir edilmiş.
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Alman Karl Lehmann-Dumont'a ait bir başka propaganda haritasında ise, Osmanlı Padişahı Anadolu'da keyifle nargilesini tüttürürken görülüyor.
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Almanya'nın Köln kentinde F. Klotz ve G. Cremer tarafından çizilen propaganda haritasında bu kez Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu'da mışıl mışıl uyuyan bir adama benzetilmiş.
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Bu propaganda haritası ise, Walter Trier tarafından yayımlanmış. Walter Trier daha sonra "Emil ve Dedektiv" çizgi roman karekterleriyle ün yaptı. Trier'in propaganda haritasında Osmanlı İmparatorluğu, gözü Avrupa'da olan püsküllü fesli bir adam olarak tasvir edilmiş.
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İngiltere'de yayımlandığı tahmin edilen bu propaganda haritasında ise, Prusya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ahtapota benzetilmiş. İki ahtapot, Avrupa haritasını sararken görülüyor.
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1914 yılında İngiltere'de yayımlanan haritada bu kez köpekler savaşıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın tasvir edildiği haritada, Fransız kanişi ile İngiliz bulldoğu, Avustralya-Macaristan kırma köpeği ve Alman sosis köpeğiyle mücadele ederken görülüyor.